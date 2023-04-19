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أبو الغيط يجري محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل بخصوص الوضع في السودان

أخبار العالم العربي

أبو الغيط يجري محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل بخصوص الوضع في السودان
Legion-Media
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه تطرق في محادثة هاتفية مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للوضع في السودان وأهمية وقف إطلاق النار.

‏وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية: "تحدثت اليوم هاتفيا مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتناولت معه الأزمة في السودان وبخاصة الوضع الانساني الخطير جراء الاشتباكات الجارية، واتفقنا على أهمية بذل جهد مشترك للمطالبة بوقف اطلاق نار مستدام وفعال لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين".

وأضاف: "غدا بعد الظهر أجتمع عن بعد مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لبحث الوضع في السودان".

وأكد أن "هناك عمل دولي إقليمي منسق لإيصال رسائل واضحة بضرورة وقف الأعمال الدائرة في السودان فورا".

كما أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق، اتصالا هاتفيا بأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورحب بالهدنة الإنسانية المؤقتة في السودان، معتبرا أنها ضرورية وتمثل خطوة هامة للمدنيين وللتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وأجرى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني، وحثهم على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار وعرض أيضا عليهم مساعدته في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.

كما أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن توجه رئيسها موسى فقي محمد، في وقت سابق، "فورا" إلى السودان للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يشهد فيه البلد الكثير من الاشتباكات.

وأكد الجيش السوداني، موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم، وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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المصدر: RT

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