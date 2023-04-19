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وزير خارجية بريطانيا يناقش وضع السودان مع وزيري خارجية مصر والإمارات

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وزير خارجية بريطانيا يناقش وضع السودان مع وزيري خارجية مصر والإمارات
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي دعوة بلاده إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية والوقف الدائم لإطلاق النار في السودان.

وكتب كليفرلي في مدونته على "تويتر": ناقشت اليوم مع وزيري خارجية مصر (سامح شكري) والإمارات (وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان) كيف يُمكننا العمل بشكل جماعي من أجل حل النزاع.

هذا وقد اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، وذلك في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر:  RT

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