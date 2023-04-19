وزير خارجية بريطانيا يناقش وضع السودان مع وزيري خارجية مصر والإمارات

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي دعوة بلاده إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية والوقف الدائم لإطلاق النار في السودان.

وكتب كليفرلي في مدونته على "تويتر": ناقشت اليوم مع وزيري خارجية مصر (سامح شكري) والإمارات (وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان) كيف يُمكننا العمل بشكل جماعي من أجل حل النزاع.

The bloodshed in Sudan cannot continue.



The UK calls for an immediate end to the fighting and a lasting ceasefire.



Today I discussed with the Foreign Ministers of Egypt and UAE how we can collectively work to resolve the conflict. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) April 19, 2023

هذا وقد اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، وذلك في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT