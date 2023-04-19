نزاع عشائري طاحن جنوبي العراق وتعزيزات أمنية لإنهائه (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، يوم الأربعاء، بأن نزاعا عشائريا طاحنا شهدته محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال الساعات الماضية.

وذكر مراسلنا أن مسلحين هاجموا منزل الشيخ جميل الحاتم شيخ عشائر العتاب في قضاء النصر بمحافظة ذي قار وأردوه قتيلا بالإضافة إلى نجله.

وأضاف أن المسلحين الآخرين ينتمون لعشيرة أخرى لم تحدد هويتها.

وأشار إلى أن القوات الأمنية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى القضاء للسيطرة عليه.

المصدر: RT