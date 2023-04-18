مسؤول مصري يكشف لـRT عن عودة السياحة الروسية لأهم القطاعات المصرية

أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر محمد عثمان، أن السياحة الروسية عادت بمستوى جيد للغاية للسياحة الثقافية المصرية.

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وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات لـ RT، أن السوق الروسية تعد واحدة من أهم الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل مستوى الإنفاق العالي للسائح الروسي والذي يقارب المستوى الأمريكي في وليس المستوى الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث على التفاؤل.

وأعرب عن توقعه أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة ودورا كبيرا للسياحة الروسية في السياحة الثقافية المصرية، مشيرا إلى أن هناك تعويلا على السياحة الروسية بشكل كبير.

وكشف عثمان أن عودة بعض خطوط الطيران المباشرة من جنوب شرق آسيا إلى الأقصر مباشر، سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين.

وشدد على أن الزيادة الكبيرة القادمة من السوق الروسية، أذهلت جميع المتابعين للحركة السياحة في مصر، مؤكدا على أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر.

كما أشار عثمان إلى أن الموسم السياحي في الأقصر وأسوان خلال الربع الأول من العام الجاري، يعد موسما استثنائيا، وبمثابة امتداد لنجاح الموسم الماضي.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الربع الأول من العام الجاري كان جيدا للغاية، مشيرا إلى أن نسبة تدفق السياحة شهدت ارتفاعا بنسبة 22 % عن العام الماضي، فضلا عن الزيادة الملحوظة بحجم الإنفاق يتراوح ما بين 18 إلى 20 %.

وأشار عثمان إلى أن التنوع في الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر ساهم بشكل كبير في زيادة تدفق السائحين، خاصة أسواق جنوب وشرق أسيا، وأمريكا اللاتينية، والسوق الأسبانية التي تأتي في مقدمة أعداد السائحين القادمين إلى مصر فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.

وأضاف أن مجموعة الاكتشافات الآثرية التي أعلنتها مصر مؤخرا، لعبت دورا هاما في الترويج للسياحة الثقافية، مشيرا إلى أهمية معرض رمسيس وذهب الفراعنة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس حاليا في الترويج للسياحة والآثار المصرية.

وشدد على أن الأرقام السياحية تشير إلى أن الموسم السياحي هذا العام سيكون موسما جيدا، مطالبا بحل أزمة نقص أسطول النقل السياحي في مصر.

وأعرب عن اعتقاده بأنه بداية من شهر يوليو المقبل ستزداد حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل التنوع الكبير الذي يتميز به المقصد السياحي المصري.

المصدر: RT