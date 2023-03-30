مسؤول مصري يكشف التحدي الأكبر أمام السياحة الروسية في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة عمرو القاضي، على الاهتمام الكبير بالسياح القادمين من روسيا، باعتبارها واحدة من أهم الأسواق للسياحة الوافدة إلى مصر.

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وأضاف في تصريحات لـRT، أن هناك تزايدا في أعداد السياح الروس القادمين إلى مصر، مشيرا إلى أن السائح الروسي يأتي في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد السائحين القادمين إلى مصر بعد ألمانيا.

وأشار إلى استمرار الحملات الترويجية للسياحة المصرية في روسيا، لجذب وتشجيع المزيد من السائحين الروس لزيارة مصر التي تتمتع بكافة الأنماط السياحية التي يستمتع بها السائح.

وأضاف أن التحدي الأكبر أمام السياحة الروسية إلى مصر هو الطيران، مشيرا إلى أنه مع التغلب على ظروف الطيران سيتضاعف أعداد السائحين الروس الوافدين لمصر.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قد صرح بأن إقبال السياح الروس على مصر يزداد، وإذا لزم الأمر، فإن الدولة مستعدة للنظر في إمكانية زيادة الرحلات الجوية تلبية لحاجة المسافرين.

وقال عقب اجتماع للجنة الحكومية الروسية المصرية في القاهرة: "نشهد اليوم زيادة مطردة في عدد السياح الروس. وتربط بلداننا 100 رحلة أسبوعيا، إذا كانت هناك حاجة إلى سعة استيعاب إضافية، فإن زملاءنا على استعداد لإضافة المزيد من الرحلات الجوية. ونحن مستعدون للنظر في هذا الموضوع بشروط متبادلة المنفعة".

وفي الوقت نفسه، لم تتم مناقشة العدد المحتمل للرحلات الإضافية.

المصدر: RT