من سيفوز؟.. تنافس خليجي أمريكي على أرض ثمينة في مصر

تلقى صندوق مصر السيادي، 4 عروض من شركات خليجية وأمريكية ومصرية، للمنافسة على تطوير أرض الحزب الوطني المنحل، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

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وأضافت المصادر أن العروض تضم تحالفا أمريكيا إماراتيا، وعرضا من تحالف السعودية المصرية والشعفار، وعرضين من شركات سعودية ومحلية.

ويقام المشروع على مساحة 16 ألف متر مربع، وسيتولى الشريك ملف التطوير والتمويل، ومبنى متعدد الاستخدامات، وفندق 5 نجوم، ووحدات فندقية.

وطرح صندوق مصر السيادي مناقصة لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة الذي يقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في الأرض والدراسات الفنية والإنشائية، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، والمشروع عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلى منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية.

وفى سبتمبر الماضى، دخلت شركة السعودية المصرية للتعمير، في تحالف مع شركة الشعفار للمقاولات الإماراتية، لاقتناص تطوير أرض الحزب الوطنى المنحل، والتي طرحها الصندوق السيادي أمام المستثمرين.

وأعلنت الشركة السعودية المصرية، أن التحالف مع شركة الشعفار الإماراتية يأتي ضمن الخطط التوسعية للشركة السعودية المصرية للتعمير في السوق المصرية، وأنه فور إعلان الصندوق السيادي عن طرح قطعة الأرض للمستثمرين، تم التقدم بالعرض.

المصدر: الشروق