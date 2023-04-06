مصر.. مشروع ضخم على أرض الحزب الوطني المحترق عام 2011 والسعودية تترقب

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتطوير محمد الطاهر، إنه من المقرر أن يعلن صندوق مصر السيادي الشهر المقبل نتيجة الفائز بتطوير أرض الحزب الوطني بمنطقة التحرير.

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وأكد أن شركته تقدمت بعروض لتطوير قطعة الأرض نظرا لتميز موقعها الاستراتيجي ووجودها في أميز أماكن القاهرة الكبرى وبجوار المتحف المصري.

وكان التحالف الثلاثي بين السعودية المصرية والشعفار للمقاولات الإماراتية، وإينوفو القابضة الإنجليزية تقدم بطلب لتنمية أرض الحزب الوطني المنحل، لإقامة أبراج سياحية سكنية تجارية بارتفاع يتجاوز الأربعين طابقا، على أرض الحزب الوطني بمساحة 16 ألف متر مربع بميدان التحرير أمام كورنيش النيل.

وينفذ المشروع بين التحالف الثلاثي وهم الشركة السعودية المصرية للتعمير و"الشعفار" للمقاولات الإماراتية، و"إينوفو" القابضة الإنجليزية، حيث يستهدف إقامة أبراج سياحية سكنية تجارية بارتفاع يتجاوز الأربعين طابقا، على أرض الحزب الوطني المنحل الواقعة على مساحة 16 ألف متر مربع بميدان التحرير أمام كورنيش النيل.

وستتولى السعودية المصرية أعمال التطوير والتسويق والمبيعات، وتقوم الشعفار بأعمال التنفيذ والمقاولات، بينما يكون التمويل من خلال إينوفو الإنجليزية القابضة، منوها بأنه لم يتم الاتفاق بعد على الحصص بين الشركاء، ولكن للشريكين الأجانب الحصة الأكبر لمسؤوليتهما عن التمويل.

وأكد أن هذا المشروع هو أول تعاون محتمل بين السعودية المصرية والصندوق السيادي في مصر، مشيرا إلى تطلع شركته لمزيد من التعاون المستقبلي، لاسيما أن الصندوق يمتلك مجموعة من الأراضي المتميزة والمشروعات المهمة التي تمثل فرصا استثمارية مهمة للشركة.