مصر.. الكشف عن مصير أرض مقر الحزب الوطني المحترق عام 2011

كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن مصير أرض الحزب الوطني المجاورة لمبنى مجمع التحرير بوسط البلد في مصر.

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وقالت الوزيرة في تصريحات متلفزة إنه جرى الانتهاء من الدراسات الخاصة بالأرض، وخلال أسبوعين أو ثلاثة سيتم طرحها، "فيه تصور مش هقدر أقول عليه لغاية لما يتم الطرح".

وأضافت السعيد، أن أرض القرية الكونية من بين الأصول التي حصل عليها صندوق مصر السيادي، حيث حصل عليها نوعين من المستثمرين، وستكون مدارس مع مستثمرين بالقطاع الخاص، إضافة لتطوير المنطقة الترفيهية التعليمية بها.

وعن مبنى وزارة الداخلية في ميدان التحرير، قالت إنه سيتحول لجامعة فرنسية متقدمة وتنتظر الحصول على الترخيص، كما أنه سيكون به مكان لريادة الأعمال والشركات الناشئة، إضافة لـ"كول سنتر"، نظرا لأنه مبنى كبير، وقريبا سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الخاصة به.

وأوضحت أنه مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيتم إعادة الحركة والحياة للقاهرة مرة أخرى، وبالتالي هذه المشروعات لن تتسبب في وجود ضغط على العاصمة وتحديدا وسط البلد.

وعن عدد الأصول التي آلت إلى صندوق مصر السيادي، قالت إن عدد الأصول وصل لـ 7 منها القرية الكونية والقرية الاستكشافية ومبنى مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني وأرض معهد ناصر، ونتفاوض مع إحدى المستشفيات لتحويله لمستشفى مع إحدى الجهات الطبية، لافتة إلى أن خطة الصندوق تتجه صوب مجالي التعليم والصحة مع القطاع الخاص.

يذكر أنه تم احتراق الحزب الوطني في مصر في ثورة 25 يناير 2011، حيث أشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير.

المصدر: الوطن