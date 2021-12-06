 
مباشر

بعد نشوب حريق فيه.. وزارة السياحة المصرية تؤكد على سلامة شارع درب البسط التاريخي - صورة

أخبار العالم العربي

بعد نشوب حريق فيه.. وزارة السياحة المصرية تؤكد على سلامة شارع درب البسط التاريخي - صورة
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwfb

أكد بيان رسمي عن وزارة السياحة والآثار المصرية أن شارع درب البسط التاريخي آمن تماما بعد نشوب حريق في أحد المنازل الواقعة فيه.

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أسامه طلعت، على سلامة المباني الأثرية في الشارع والمنطقة، وأنه "لم يصبها أي ضرر".

وأشار طلعت، إلى أن "نائب رئيس قطاع الآثار، توجه على الفور إلى الشارع مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار، الذين اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة".

وشدد على أن "شارع درب البسط وجميع المباني الأثرية به وبمنطقة الإمام الشافعي آمنة تماما بالكامل ولم تقع بها أية خسائر".

بعد نشوب حريق فيه.. وزارة السياحة المصرية تؤكد على سلامة شارع درب البسط التاريخي - صورة
Ministry of Tourism and Antiquities
شارع البسط بمنطقة الإمام الشافعي بمصر


القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا