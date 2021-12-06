بعد نشوب حريق فيه.. وزارة السياحة المصرية تؤكد على سلامة شارع درب البسط التاريخي - صورة

أكد بيان رسمي عن وزارة السياحة والآثار المصرية أن شارع درب البسط التاريخي آمن تماما بعد نشوب حريق في أحد المنازل الواقعة فيه.

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أسامه طلعت، على سلامة المباني الأثرية في الشارع والمنطقة، وأنه "لم يصبها أي ضرر".

وأشار طلعت، إلى أن "نائب رئيس قطاع الآثار، توجه على الفور إلى الشارع مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار، الذين اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة".

وشدد على أن "شارع درب البسط وجميع المباني الأثرية به وبمنطقة الإمام الشافعي آمنة تماما بالكامل ولم تقع بها أية خسائر".

Ministry of Tourism and Antiquities



القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT