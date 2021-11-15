مصر.. اندلاع حريق كبير في أحد مباني "النايل سات" بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي (فيديو)

اندلع حريق هائل في أحد مباني "النايل سات" المجاور لمدينة الإنتاج الإعلامي على طريق الواحات، بمحافظة الجيزة المصرية، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران.

ويرجع سبب اندلاع الحريق لاشتعال المحول المغذي لمبنى النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، دون أن يتم قطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج والنايل سات حتى لا ينقطع البث الفضائي، فيما أشار مصدر إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المبنى المحترق فقط.

وأظهر فيديو للحريق اندلاع النيران بشكل كبير، فيما تجري محاولات للسيطرة على ألسنة النيران.

ولم تتأثر أماكن التصوير أو مدينة الإنتاج الإعلامي بالنيران.

المصدر: "القاهرة24" + RT