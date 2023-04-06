مصادر أمنية لـRT: العثور على منصات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

قالت مصادر أمنية في لبنان لـRT يوم الخميس، إن السلطات عثرت على منصات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأضافت المصادر الأمنية أنه تم فتح تحقيق مشترك بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية للكشف عن الجهة التي تقف خلف إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

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ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، قدر عددها بـ15 صاروخا، تمكنت القبة الحديدية من اعتراض بعضها فيما تسبب بعضها الآخر بحرائق مكان سقوطها.

وذكرت مراسلة RT أن المناطق التي طالها القصف من لبنان مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وقوع إصابتين جراء سقوط الصواريخ.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب من مناطق سكنية لبنانية على الحدود، بحسب ما أكد مراسلتنا.

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات مؤهلة في المناطق الحدودية، وتم رصد تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان.

هذ، وأعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة، علما أن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي في الشمال.

المصدر: RT + وسائل إعلام