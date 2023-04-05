بيان عاجل من السعودية بخصوص أحداث الأقصى

أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أن المملكة تدين هذا الاقتحام السافر، وتعبر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وجدد البيان تأكيد المملكة على "موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

ويأتي ذلك على خلفية إصابة عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء التوتر الشديدة في المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الليلة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، وأطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح".

المصدر: واس+ وفا