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بغداد تتسلم 9 قطع أثرية من واشنطن تعود للحضارتين البابلية ووادي الرافدين (صور)

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بغداد تتسلم 9 قطع أثرية من واشنطن تعود للحضارتين البابلية ووادي الرافدين (صور)
بغداد تتسلم 9 قطع أثرية من واشنطن تعود للحضارتين البابلية ووادي الرافدين
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أعلنت رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم الخميس، تسلم تسع قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية تعود للحضارتين البابلية ووادي الرافدين.

وتتضمن القطع بحسب بيان رئاسة الجمهورية، 7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان من العاج بشكل وجه آدمي تم استلامها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم استلامه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني.

بغداد تتسلم 9 قطع أثرية من واشنطن تعود للحضارتين البابلية ووادي الرافدين (صور)

ونقل البيان عن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قوله: "ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني إهمالا واضحا لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار".

بغداد تتسلم 9 قطع أثرية من واشنطن تعود للحضارتين البابلية ووادي الرافدين (صور)

المصدر: RT

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