أعضاء بالكونغرس الأمريكي: مساعدة تونس تستوجب استعادة النظام الديمقراطي

وجه 20 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طالبوا فيها إدارة الرئيس جو بايدن، بربط المساعدات المقدمة لتونس، باستعادة الديمقراطية فيها.

وعبّر الأعضاء الموقعون على الرسالة وبينهم العضو في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري دبليو ميكس، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ"حملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة".

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واعتبر الموقعون على الرسالة أن الاعتقالات الأخير في تونس تمّت في "خرق للإجراءات"، وأشاروا إلى أن "السلطات تواصل اعتقال المزيد من المعارضين أو استدعاءهم للتحقيق".

وقال المشرعون الأمريكيون إن "التطورات المقلقة في تونس لا تعرض استقرار البلاد للخطر في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة فحسب، وإنما تثير أيضا قلقا عميقا بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس التي كانت تقوم منذ 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية، وهي المبادئ التي أفضت إلى قيام الولايات المتحدة بتصنيف تونس شريكا رئيسيا لها من خارج حلف شمال الأطلسي"، وفق تقديرهم.

ودعا أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بايدن إلى مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بـ "التراجع الديمقراطي الكبير في تونس"، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفيا.

كما طالبوا إدارة بايدن بضمان أن أي مساعدة أمريكية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إنه سعيد بالتحدث مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حول التحديات في تونس والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة مع حلفائها من أجل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية ومسؤولة.

Glad to speak with Italian Foreign Minister @Antonio_Tajani today about challenges in Tunisia and measures the U.S. and our allies can take to support the Tunisian people’s aspirations for a democratic and accountable government. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 28, 2023

المصدر: وكالات + "تويتر"