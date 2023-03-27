الاتحاد الأوروبي يجدد استعداده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد

جدد المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتلوني، تأكيد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وخلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، في قصر الحكومة بتونس، قال جينتلوني إن التوصل إلى إتمام البرنامج مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس.

ونوّهت بودن خلال هذا اللقاء بالشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتدعيمها وتعزيزها.

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وبخصوص مسألة الهجرة شدد المفوّض الأوروبي للاقتصاد على أن توفير حلول لهذه الإشكالية لا يمكن أن يكون إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".

ووصف المسؤول الأوروبي لقاءه برئيسة الحكومة بأنه "كان إيجابيا ومثمرا ومثل مناسبة للتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، وأشار إلى عمق الشراكة بين الطرفين والتي ترتكز على علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية وجيوسياسية وتقاليد مشتركة.

وبخصوص مسألة الهجرة شدد المفوّض الأوروبي للاقتصاد على أن توفير حلول لهذه الإشكالية لا يمكن أن يكون إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية". حسبما ذكرت الحكومة التونسية في إيجاز إعلامي.

المصدر: RT