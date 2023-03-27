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الكويت.. إحباط تهريب 10 كغ من مخدر القرطوم

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الكويت.. إحباط تهريب 10 كغ من مخدر القرطوم
(إدارة الجمارك الكويتية)
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أعلنت الجمارك الكويتية أنها أحبطت محاولة لتهريب 10 كغ من مادة القرطوم المخدرة عبر الشحن الجوي إلى البلاد.

واشتبه أحد المفتشين الجمركيين في الشحن الجوي، بطرد بريدي قادم من إحدى الدول الآسيوية تحت وصف "أدوات تجميل".

وبعد فحص الطرد البريدي بدقة، عثر على 10 كيلو غرامات، من مادة "القرطوم" المخدرة مخبأة بداخله، حيث تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

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المصدر: "الراي" الكويتية

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