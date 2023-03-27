الكويت.. إحباط تهريب 10 كغ من مخدر القرطوم
(إدارة الجمارك الكويتية)
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أعلنت الجمارك الكويتية أنها أحبطت محاولة لتهريب 10 كغ من مادة القرطوم المخدرة عبر الشحن الجوي إلى البلاد.
واشتبه أحد المفتشين الجمركيين في الشحن الجوي، بطرد بريدي قادم من إحدى الدول الآسيوية تحت وصف "أدوات تجميل".
جمارك الكويت : إحباط إدخال 10 كيلو غرامات من "القرطوم" إلى البلاد في الجمرك الجوي— جمارك الكويت (@customsgovkw) March 27, 2023
التفاصيل :https://t.co/z4NzDhGxJ8#جمارك_الكويت#جمارك_المطار#مطار_الكويتpic.twitter.com/lM0qktGXph
وبعد فحص الطرد البريدي بدقة، عثر على 10 كيلو غرامات، من مادة "القرطوم" المخدرة مخبأة بداخله، حيث تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
المصدر: "الراي" الكويتية