الكويت.. ضبط 18 مليون حبة من "البان" المخدر

أعلنت الجمارك الكويتية أنها أحبطت عملية إدخال كمية كبيرة من مادة "البان" المخدرة تقدر بـ 18 مليون حبة، وذلك بعد وصولها إلى المستودعات الجوية في 4 حاويات.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في الجمارك أنه "بعد وصول شحنتين تخصان شركتين، في 4 كونتينرات إلى المستودع الجوي، اشتبه المفتشون الجمركيون بتلك الحاويات".

وأضافت أنه "تم تفتيش الشحنة الأولى التي كانت عبارة عن كونتينرين اثنين يحتويان على 27 طنا ونصف الطن، وبالتدقيق تبين أن تحتوي على 735 كيسا بداخلها 2000 كيس من نوع بان، وبداخل كل كيس 100 علبة، في كل واحدة منها 60 حبة، وبإجمالي 12 مليون حبة من نوع بان".

جمارك الكويت : ضبط 18 مليون حبة بان بـ (4) كونتينرات تخص شركتين بالمستودعات الجوية



التفاصيل :https://t.co/H4zb740bWe#جمارك_الكويت#المستودعات_الجمركيهpic.twitter.com/NISEbtEfuV — جمارك الكويت (@customsgovkw) March 25, 2023

وكشفت الجمارك إلى أنه "بتفتيش الشحنة الثانية تبين أنه تم وضع ملابس في الواجهة الأمامية حتى منتصف الكونتينر، وعند إزالتها تم العثور على 500 كرتونة في كل كونتينر بإجمالي 1000 كرتونة، كل واحد منها يحتوي على 100 كيس من نوع بان، وكل كيس بداخله 60 حبة بإجمالي 6 ملايين حبة بان".

وأشارت إلى أنه "تم حجز الشحنتين اللتين تحتويان على 18 مليون حبة من "البان" المخدرة.

المصدر: "الراي" الكويتية