سجال بين علاء مبارك وإعلامي إسرائيلي بعد فيديو رش الإسرائيليين بالمياه

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في سجال عبر "توتير" مع الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، بعد فيديو لرش المتظاهرين الإسرائيليين بالمياه.

إيدي كوهين في حالة هيستيرية ماسك الخرطوم يرش المتظاهرين بالماء 😂 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 27, 2023

وعلق علاء مبارك في البداية على الفيديو قائلا: "إيدي كوهين في حالة هيستيرية ماسك الخرطوم يرش المتظاهرين بالماء".

ورد على كوهين قائلا: "كدة يا علاء بيه مبارك تشمت ده أبوك كان حبيب قلبنا ونور عنينا وما شمتناش فيه وفرحنا لما تعامل كويس بالمحكمة وبعد كدة اخذ براءة بالصلاة على النبي كدة يخص عليك يا زميلي".

كدة يا علاء بيه مبارك تشمت ده أبوك كان حبيب قلبنا ونور عنينا وما شمتناش فيه وفرحنا لما تعامل كويس بالمحكمة وبعد كدة اخذ براءة بالصلاة على النبي كدة يخص عليك يا زميلي https://t.co/xzgjW0XXKd — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) March 27, 2023

وتابع علاء مبارك: "اللهم لا شماتة اخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم".

اللهم لا شماتة اخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم 😊 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 27, 2023

المصدر: RT