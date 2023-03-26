124 ألف نبي و313 رسولا.. مفتي مصر السابق يذكّر بعدد الأنبياء والرسل

أكّد مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء الدكتورعلي جمعة، أن قواعد الأنبياء ترضي الله ورسوله ويجب أن نفتش عنها، مشيرا إلى أن الرسالة أعلى من النبوة وأن عدد الأنبياء 124 ألفا.

وأشار جمعة إلى أنّ "قواعد الأنبياء ترضي الله ورسوله ويجب أن نفتش عنها".

وأضاف، خلال برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"، على قناة "صدى البلد"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله كم وفاءُ عِدّة الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: (مائة ألف وأربعة وعشرون)، فقال أبي ذر: كم الرسل منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر.

واختتم علي جمعة بالإشارة إلى أن قصص الأنبياء جاءت للعبرة "ويجب علينا أن نعيش مع هؤلاء الأنبياء وأن نبحث عن مواقفهم، موضحا أنه لكل نبي قصة ومدخل نستفيد منه."

المصدر: مصر تايمز