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شركة "البحر الأحمر": ولي العهد السعودي أراد شيئا فريدا لم يسبق له مثيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

شركة
AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لا يريدنا أن نقلد أحدا، ويريد شيئا فريدا لم يسبق له مثيل".

وأضاف باغانو هلال لقاء مع برنامج "حكاية وعد" على قناة "mbc": "لم يكن ولي العهد يريدنا أن نقلد أحدا أراد أن نصنع شيئا فريدا لم يسبق له مثيل من قبل في العالم أجمع".

وتابع قائلا "أراد ولي العهد صنع شيء يمكن التعرف عليه على الفور على أنه المملكة العربية السعودية، لذا في اللحظة التي تنزل فيها من الطائرة وتصل إلى منتجعاتنا ستعلم أنك كنت في المملكة العربية السعودية".

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر قائلا: "لن تخلط بينه وبين جزر المالديف أو دبي أو أي مكان آخر، كان يجب أن يكون من جوهر المملكة العربية السعودية، وهذا ما عملنا عليه بجد، منذ ذلك الاجتماع الأول لمحاولة تنفيذه".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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