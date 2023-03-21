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وزير العدل المصري يكشف تفاصيل رسوم الزواج في مصر

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وزير العدل المصري يكشف تفاصيل رسوم الزواج في مصر
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نفى وزير العدل المصري عمر مروان، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.

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وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن من ردد شائعة رسوم صندوق الأسرة معاقب بالحبس، ويمكن لكل شاب مصري مقبل على الزواج سداد رسوم صندوق دعم الأسرة.

وتابع المستشار عمر مروان: صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق.

وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

وأكد أنه لا بد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لا بد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أنه تم حل كافة مشاكل الرؤية الحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة العلمية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما أن القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.

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