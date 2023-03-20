وزير الخارجية التركي يعلن موقف أنقرة من ترسيم الحدود مع مصر.. وموعد لقاء السيسي وأردوغان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه إذا وقعت تركيا ومصر اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، فإن هذا سيكون (لصالح مصر بشكل كبير).

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وأضاف الوزير التركي في تصريحات نقلها الإعلام التركي خلال رحلة عودته من مصر لتركيا، أنه دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري لزيارة تركيا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه قد يحدث لقاء بين الرئيسين التركي والمصري رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي بعد الانتخابات التركية وشهر رمضان.

وتابع: نتشاور فيما بيننا (أنقرة والقاهرة) لتحديد (زمان/موعد) إعادة تعيين السفراء بشكل متبادل بين البلدين".

وصباح يوم السبت الماضي، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في العاصمة القاهرة.

وقال شكري إن هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

كما أوضح تشاووش أوغلو بأن "القاهرة وأنقرة تتخذان خطوات إيجابية لتطوير العلاقات"، مؤكدا أنه "سيكون هناك لقاء مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

المصدر: RT