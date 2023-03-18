سامح شكري: هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إن هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

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وكشف شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش، أن مباحثاتهما كانت بشأن تبادل العلاقات الثنائية بين البلدين، والحديث عن التحديات التي تواجه البلدين.

وأكد شكري على أن المباحثات كانت شفافة وصريحة بحكم أهمية العلاقات بين البلدين. وقال إنه تم التباحث حول إطلاق مسار للتطبيع الكامل في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن البلدين على ثقة بالأواصر القوية بينهما، وأن هذا المسار سيحقق المرجو منه.

من جهته، قال تشاووش أوغلو إن "القاهرة وأنقرة تتخذان خطوات إيجابية لتطوير العلاقات".

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

ومن المنتظر أن يزور تشاووش أوغلو مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة. وتعد الزيارة الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.

وفي 27 فبراير الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.

يشار إلى أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلزال.

المصدر: RT+ الأناضول