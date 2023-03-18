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بدء مباحثات وزيري خارجية مصر وتركيا في القاهرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

بدء مباحثات وزيري خارجية مصر وتركيا في القاهرة (فيديو)
شكري وأوغلو
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في العاصمة القاهرة.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين يعقدان اجتماعا ثنائيا مغلقا.

ومن المقرر أن يعقد شكري وأوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

المصدر: RT

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