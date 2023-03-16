تركي الفيصل يثير مواقع التواصل بحديثه عن عقوبات الغرب على روسيا وطريقة تعامله مع إسرائيل (فيديو)

انتقد تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، ازدواجية المعايير عند الغرب فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، مثيرا بذلك تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحدث الفيصل خلال حوار له على قناة "LCI" الفرنسية عن عقوبات الغرب ضد روسيا، حيث قال إن الغرب منذ سنة 1967 لم يحرك ساكنا ولم يفرض عقوبات على إسرائيل، في حين أنه تحرك بسرعة في الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات مجحفة على موسكو.

وعلق الفيصل على مسألة منح السعودية مبلغ قدره 400 مليون دولار لأوكرانيا، ومصافحة الإيرانيين الحلفاء الرئيسيين لروسيا، قائلا: "لم نخلق الوضع في أوكرانيا التي تربطنا بها علاقات جيدة منذ 30 عاما".

وأضاف: "مع إيران نعمل على إصلاح العلاقات التي انقطعت قبل 7 سنوات. دعونا نلاحظ أنكم أيها الغربيون تقفون وراء أوكرانيا وتسعون جاهدين للتوصل إلى اتفاق مع إيران، سعيتم دائما من أجله".

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بلهجه شديده للسعوديه 🇸🇦



رئيس الإستخبارات #السعودية الأسبق #تركي_الفيصل في تصريح شديد اللهجة من باريس عبر قناة "LCI" الفرنسية:



الغرب لديه ازدواجية معايير عجيبة، فرض كل أنواع العقوبات على #روسيا، ولم يجرؤ على فرض عقوبة واحدة على #إسرائيل منذ 50 عاماً ! pic.twitter.com/k6q372WIs3 — 💫 ناصر 🇸🇦❤️💫 (@_Nasseralmaawi5) March 14, 2023

وخلص إلى أنه "من مصلحتنا المشتركة التعامل مع الإيرانيين للتأثير على سلوكهم وتصبح إيران دولة صديقة بدلا من عدو".

وردا على سؤال لتوضيح مصطلح "الكيل بمكيالين" في تصريحاته، أصر الفيصل على عدم تنفيذ أي قرار بشأن فلسطين وعدم فرض عقوبات على العدوان الإسرائيلي منذ عام 1967.

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل يفتح النار على ازدواجية الغرب: " انظروا كيف تعامت الأمم المتحدة مع القضية الفلسطينية منذ 1967م ولم تفرض أي عقوبات على العدوان الإسرائيلي منذ ذلك العام في المقابل فرض الغرب عبر الأمم المتحدة أنواع العقوبات على روسيا". pic.twitter.com/dWq2PKQKmh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 15, 2023

وأشار إلى أنه على عكس الوضع في أوكرانيا، اجتمع الغرب لفرض عقوبات على روسيا، معتقدين أنهم "كأوروبيين لديهم الحق في القيام بذلك، لكنكم تفعلون ذلك ضد روسيا ولا تفعلونه ضد إسرائيل، وتسمحون لها باحتلال فلسطين ومهاجمة الفلسطينيين كل يوم".

رئيس الإستخبارات #السعودية الأسبق #تركي_الفيصل في تصريح شديد اللهجة من باريس عبر قناة "LCI" الفرنسية:



الغرب لديه ازدواجية معايير عجيبة، فرض كل أنواع العقوبات على #روسيا، ولم يجرؤ على فرض عقوبة واحدة على #إسرائيل منذ 50 عاماً ! pic.twitter.com/aBCkeGGis7 — The Saudi Post (@TheSaudi_post) March 14, 2023

الأمير تركي الفيصل:

"لا يمكن للولايات المتحدة ولا أوروبا أن يكونا وسيطين نزيهين بين #السعودية و #إيران.. الصين هي التي يمكن أن تنجح لأنها تقيم علاقات جيدة مع البلدين". pic.twitter.com/J0wC6TpaO2 — عبد العزيز الخميس (@alkhames) March 15, 2023

المصدر: LCI