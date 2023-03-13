حكومة صنعاء: الإمارات تجهز وفدا للتفاوض المباشر معنا

صرح عبد العزيز البكير، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، بأن الإمارات تجهز وفدها لفتح حوار مباشر مع صنعاء من أجل إحلال السلام.

وأعلن البكير ذلك عبر "تويتر" مساء أمس الأحد، مضيفا: "انتهت الحرب التي تقودها السعودية على اليمن وتم التوافق على الورقة الإنسانية وتسليم المرتبات وسيتم الإعلان عن تمديد الهدنة قريبا".

وأكد الوزير استعداد صنعاء لإحلال السلام "دون التفريط بالثوابت وحقوق الشعب".

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انتهت الحرب التي تقودهاالسعوديةعلى اليمن وتم التوافق على الورقةالإنسانيةوتسليم المرتبات وسيتم الإعلان عن تمديدالهدنة قريبا

صنعاءجاهزةلإحلال السلام دون التفريط بالثوابت وحقوق الشعب — د. عبدالعزيز البكير (@AAzizalbukiir) March 12, 2023

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وفي وقت سابق الأحد تحدث الصحفي الموالي للحوثيين فؤاد الجنيد عن سعى الإمارات لفتح قنوات اتصال مع صنعاء، وكتب عبر "تويتر" أنه "في سبيل ذلك تجهز وفدا دبلوماسيا رفيعا لإرساله إلى صنعاء لبحث آلية فتح هذه القنوات السياسية".

وكان المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام قال إن "المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها"، وذلك بعد ساعات على الإعلان عن إعادة العلاقات بين السعودية وطهران يوم الجمعة الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي إماراتي حول هذا التصريحات.

المصدر: RT