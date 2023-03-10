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الحوثيون: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها

أخبار العالم العربي

الحوثيون: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها
AFP
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قال المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية محمد عبد السلام إن "المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها"، وذلك بعد ساعات على الإعلان عن إعادة العلاقات بين السعودية وطهران.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب القيادي في الحركة، ورئيس وفدها التفاوضي: "المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة صدر بيان ثلاثي إيراني سعودي صيني، أعلنت فيه تلك الدول، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران بمبادرة صينية.

المصدر: RT

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