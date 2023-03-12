"سانا": مرفأ اللاذقية يستقبل سفينة مساعدات إماراتية (صور)

وصلت سفينة مساعدات محملة بالمواد الإغاثية إلى مرفأ اللاذقية شمال غرب العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الجنيبي، بأن السفينة محملة بـ ألف طن من المساعدات الإغاثية، التي تم توزيعها على أكثر من 37 ألف طرد.

وأوضح الجنيبي، أنه سيتم توزيع هذه المساعدات على المتضررين من الزلزال، بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

المصدر: سانا