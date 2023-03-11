سوريا.. وصول طائرتين روسيتين محملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا وصول طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا أرسلتهما وزارة الدفاع الروسية، وهبطت إحداهما في قاعدة حميميم.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "وصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية إلى سوريا خلال اليوم الماضي، هبطت إحداها إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية".

وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية أنها ستكثف نشاطها في سوريا لدعم استجابة الدولة السورية لمواجهة آثار الزلزال وما خلفه من أضرار بشرية ومادية.

المصدر:RT