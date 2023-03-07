إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإغاثية إلى متضرري الزلزال في سوريا

قالت وزارة النقل السورية إنه عقب القصف الإسرائيلي وتوقف مطار حلب عن الخدمة، تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات لمتضرري الزلزال والرحلات الجوية المقررة لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية.

وجاء في بيان وزارة النقل - المؤسسة العامة للطيران المدني: "على أثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال، والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق، واللاذقية".

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ودعا البيان المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية.

وأكدت وزارة النقل أن الكوادر المختصة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار وإزالتها تمهيدا لإصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية.

وأفاد مصدر عسكري سوري في وقت سابق من اليوم بتوقف مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي طال المطار ليل الثلاثاء.

المصدر: RT