الصحة العالمية واليونيسف تطلقان حملة تطعيم ضد الكوليرا في المناطق المتضررة من الزلازل في سوريا

أطلقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حملة تطعيم ضد الكوليرا، في المناطق التي ضربتها الزلازل في سوريا، خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول منطقة شرق البحر المتوسط، أن الحملة ستشمل توزيع 1.7 مليون لقاح ضد الكوليرا، بهدف وقاية السوريين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلازل، والمهددة بتفشي الكوليرا، وتحديدا في مناطق سرمدا ومعرة مصرين والدانا وأطمة في إدلب ومناطق أعزاز شمالي حلب.

وأضاف المكتب الإقليمي، أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف، شكلتا فريقا يتكون من 1400 شخص من المتطوعين والعاملين في القطاع الصحي، بالتعاون مع فريق اللقاحات السوري (SIG) والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، لتنفيذ حملة التطعيمات التي ستستمر مدة 10 أيام، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السوريين، الذين ما زالوا في منازلهم، وكذلك النازحين.

وأشارت المنظمة إلى أنه أعلن في سبتمبر 2022، عن تفشي وباء الكوليرا في سوريا، حيث تم تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة محتملة بالوباء، في إدلب وحلب وحدهما، منوهة بأن 18% من الإصابات سجلت في مخيمات النازحين.

المصدر: نوفوستي