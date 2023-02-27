طبيبة روسية تكشف الأعراض الرئيسية للكوليرا

أعلنت الدكتورة يلينا ميسكينا، أختصاصية الأمراض المعدية، أن الأعراض الرئيسية للإصابة بالكوليرا هي اسهال شديد وصداع وضعف عام وتشنجات وتقيؤ.





ووفقا لها، الكوليرا عدوى بشرية تتميز بسرعة الانتشار وتنتقل عبر مياه الشرب والأطعمة وأحواض المياه القذرة. وتكمن خطورة الكوليرا في أنها تسبب إسهالا شديدا، ما يؤدي إلى فقدان الجسم السوائل والمواد الحيوية.

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وتدعو الطبيبة للوقاية من الكوليرا إلى غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وتنظيف السكن وتطهيره والاطلاع على المعلومات الخاصة عن الوضع الوبائي في المنطقة التي ينوي الشخص السفر إليها.

ووفقا لها، لمنع انتشار الكوليرا يجب التقليل من تواصل السكان في ما بينهم وفرض حجر صحي وضرورة استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن فيليب باربوزا رئيس لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بمرض الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائية، أعلن أن أكثر من 1 مليار شخص في 43 دولة معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا. ووفقا له، أبلغت ثلاث دول في الأسبوع الماضي عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا . وحاليا تستمر 22 دولة في مكافحة هذا المرض الخطير.

ويشير باربوزا، إلى أنه في عام 2022 زاد عدد الدول التي انتشرت فيها الكوليرا مقارنة بعام 2021 بنسبة 50 بالمئة، ومن أسباب هذه الزيادة الفقر والكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية والتغيرات المناخية.

ويضيف: لقد زاد معدل الوفيات بسبب الكوليرا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ 2 بالمئة من المصابين في عام 2021 وهذا أعلى بكثير من المعدل المتوقع. ووفقا للتوقعات سيكون هذا المعدل مرتفعا في عامي 2022 و2023 أيضا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"