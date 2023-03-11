سياسي مغربي: التصعيد الجزائري غير مسبوق والصحراء قضية وجود

أشار الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" في المغرب محمد نبيل بنعبد الله، إلى "تصعيد جزائري غير مسبوق"، وأن "وجود المغرب مهدد إن ضاعت الصحراء".

وأضاف بنعبد الله، أمام شبيبة حزبه في العاصمة الرباط، أن "الجيران لهم نوايا سيئة تجاه المغرب، فيما برزت في الآونة الأخيرة مشاكل جديدة مع فرنسا"، وربط ذلك "بالسيادة الوطنية ورغبة باريس في الاحتفاظ بمواقع تقليدية تلعب فيها بين المغرب والجزائر".

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وقال السياسي اليساري المغربي إنه "متابع لمسار ما يجري بين المغرب والجزائر منذ مدة طويلة، والمستوى غير المسبوق الذي وصل إليه حكام "الجارة الشرقية" خلال الآونة الأخيرة". ووصف ما يقدمون عليه بـ "الحمق والتصعيد العدائي".

ودعا إلى "ضرورة الاهتمام بملف الوحدة الوطنية" قائلا إن "المغرب لا يساوي شيئا دون صحرائه، ووجوده مهدد إن هي ضاعت"، واعتبر أن "ما مكّن المغرب من الحفاظ على الصحراء هو قوة الجبهة الداخلية ولحمتها".

وأشار بنعبد الله إلى أن "بعض القضايا الداخلية الحقوقية بصرف النظر عن كونها خاطئة أو سليمة تستغل ضد المغرب".

المصدر: "هسبريس"