بعيدا عن الجدل.. ماكرون يريد مواصلة "التقدم" نحو المغرب ومد يده للجزائر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنه سيواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا عن "الجدل" الراهن :

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا "سنمضي قدما.. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني"، منتقدا من "يحاولون المضي في مغامراتهم" ولديهم "مصلحة بألا يتم التوصل" إلى مصالحة مع الجزائر.

وتابع ماكرون "أعلم أنه يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.. سنحرز تقدما معه أيضا".

وأضاف "هناك دائما أشخاص يحاولون أن يستغلوا الظروف، مثل فضائح التنصت في البرلمان الأوروبي التي كشفتها الصحافة".

وفي توصية جرى إقرارها بغالبية كبيرة نهاية يناير، حض البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام" ووضع حد للمضايقة التي يتعرض لها الصحافيون.

كما أعرب عن "قلقه العميق" من "الادعاءات التي تفيد بأن السلطات المغربية أفسدت أعضاء في البرلمان الأوروبي".

ورأت بعض الأصوات في المغرب أن فرنسا تقف وراء توصية البرلمان الأوروبي فيما كانت العلاقات متوترة أصلا بين باريس والرباط خصوصا في ما يتعلق بوضع الصحراء الغربية.

وقال الرئيس الفرنسي "هل كان ذلك صنيعة حكومة فرنسا؟ كلا! هل صبّت فرنسا الزيت على النار؟ كلا! يجب أن نمضي قدما رغم هذه الخلافات".

من جهتها، استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا "للتشاور" في 8 فبراير للاحتجاج على "الدخول غير القانوني" عبر تونس للناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي.

المصدر: أ ف ب