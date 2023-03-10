حماس: تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة في صالح القضية الفلسطينية

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، ووصفتها بالخطوة المهمة في صالح القضية الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية إن إعادة العلاقات ""خطوة مهمَّة على طريق توحيد صفوف الأمة، وتعزيز الأمن والتفاهم بين الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

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وأضاف الحية أن "هذه الخطوة المهمّة تصبّ في صالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقدساته".

وأعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك برعاية صينية، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

المصدر: وكالة "سما" الإخبارية