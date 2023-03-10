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واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني وتشكك في احترام طهران لالتزاماتها

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واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني وتشكك في احترام طهران لالتزاماتها
RT
واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني وتشكك في احترام طهران لالتزاماتها
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رحبت الولايات المتحدة باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين، لكنها أعربت عن شكوكها في احترام طهران لالتزاماتها.

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وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، "نحن نرحب بالاتفاق الدبلوماسي".

وأضاف "ينبغي رؤية ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها".

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت العام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالات

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