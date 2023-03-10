وفاة ضابط مصري كبير أقعدته إصابة خطيرة في حرب أكتوبر

توفي منذ ساعات قليلة العميد السيد وجدي، أحد أبطال اللواء 25 مدرع بحرب أكتوبر عن عمر ناهز 75 عاما.

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العميد السيد وجدي استهدفت دبابته بصاروخ إسرائيلي في ميدان القتال يوم 17 أكتوبر1973، ما أسفر عن إصابته بشلل ثلاثي نقل على إثره إلى مستشفى المعادي وظل فيه حتى وفاته صباح اليوم.

العميد وجدي ترتيبه الرابع في أسرته، نشأ بحي شبرا، والتحق بكلية اللغات والترجمة، وترك الكلية 5 يونيو 1967 بعد حدوث النكسة للالتحاق بالكلية الحربية التي تخرج منها عام 1970.

أصيب بـ13 شظية في أماكن متفرقة من جسده، وأجرى على إثرها العديد من العمليات الجراحية بمصر وخارجها.

المصدر: القاهرة 24