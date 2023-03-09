جنرال الجيش المصري الذهبي الذي تحدث الروسية

تحتفل مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وهو ذكرى وفاة الجنرال الذهبي الفريق عبدالمنعم رياض أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

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ويأتي احتفال مصر بهذا اليوم تأكيدا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندى على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة حيث أن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت إلا أنه كان دائماً فى الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان الأمر الذى أدى إلى استشهاده ومن هنا جاء إختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها

وفيما يلي معلومات عن الجنرال الذهبي رصدتها RT:

- يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين

- ولد في 22 أكتوبر 1919

- انتهى من دراسته بالكلية الحربية في عام 1938 برتبة ملازم ثان

- نال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية عام 1944 وكان ترتيبه الأول

- أتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز في إنجلترا عامي 1945 و 1946

- أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية

- انتسب أيضا لكلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة

- انتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة لإيمانه بأن الاستراتيجية هي الاقتصاد

- أتم دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا 1966

-حصل على زمالة كلية الحرب العليا عام 1966

-شارك في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي على مصر وحرب الاستنزاف

- حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

- حصل على وسام نجمة الشرف

- حصل على وسام الجدارة الذهبي

- حصل على وسام الأرز الوطني

بدرجة ضابط كبير من لبنان

- حصل على وسام الكوكب الأردني طبقة أولى

- استشهد في 9 مارس ‏1969‏ خلال تفقد جنوده على خط قناة السويس

المصدر: RT