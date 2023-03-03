الجيش المصري يدخل مجال التصنيع العسكري بقوة

تعمل القوات المسلحة المصرية للدخول بقوة في عالم التصنيع العسكري، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع عدة دول، لتصنيع الذخائر الثقيلة والمعدات العسكرية.

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وفي هذا الإطار، بحث وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى، مع رئيس مجلس إدارة شركة " HELLENIC INSTRUMENTS" اليونانية أرميس كاوتسوس، إنتاج طابات الذخائر الثقيلة والمعدات العسكرية المختلفة.

وأكد وزير الانتاج الحربي المصري على تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وخاصة الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى )، حيث شهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية التعاون فى عدد من المجالات ومنها نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك لطابات الذخيرة الثقيلة، كذلك تعميق الصناعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة فى تجميع الطابات ، أيضا تم مناقشة إمكانية التعاون حول تحديث جهاز X-RAY المتواجد بالشركة (م/300 ) ليتناسب مع التكنولوجيا العالمية المتطورة المستخدمة فى اختبار الطابات وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وشدد الوزير محمد صلاح على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية ، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية ستمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير محمد صلاح عن أسفه بشان حادث تصادم القطارين الذى وقع بشمال اليونان.

من جانبه، أشار أرميس كاوتسوس رئيس مجلس إدارة الشركة اليونانية أن شركته تمتلك تقنيات عالية ومتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة، كما أن الشركة مسجلة فى سجل مصنعي مواد الدفاع لدى وزارة الدفاع اليونانية كما تعتبر الشركة اليونانية عضوا في مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوي اليوناني.

المصدر: RT