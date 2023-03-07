الأمير فيصل بن فرحان يرد على تقارير حول تباعد السعودية مع الإمارات في علاقتهما

رد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على تقارير لصحيفة صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بوجود تباعد في العلاقات مع الإمارات.

وفي تصريحات له من لندن، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات "مبالغ فيها".

وقال وزير الخارجية السعودي إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول "أوبك+" تعكس التوافق داخل التحالف، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وأضاف: "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة..وزير الطاقة يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".



وأكمل ابن فرحان: "جميع القرارات في "أوبك" و"أوبك+" تتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء..كل بيان أراه من جميع الشركاء في "أوبك+" يعكس ذلك التوافق" في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.







المصدر: "الوطن" السعودية + RT