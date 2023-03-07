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"فتح" تدعو إلى الرباط في المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

AFP
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دعت حركة "فتح" إلى شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء والتصدي للمستوطنين المقتحمين للأقصى في ما يسمى بعيد "المساخر".

وقالت "فتح" في بيان إن "مطالبة المنظمات الصهيونية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إغلاق المسجد الأقصى عشرة أيام أمام المصلين في شهر رمضان وهدم البيوت في القدس يعتبر لعبا بالنار".

وشددت على أن "الشعب الفلسطيني نفد صبره والتصعيد القادم تتحمل مسؤوليته حكومة التحريض الصهيونية"، داعية المجتمع الدولي إلى "الانتقال من مرحلة التنديد إلى مرحلة الأفعال وإلزام الاحتلال بالاتفاقيات والشرعية الدولية".

المصدر: RT

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