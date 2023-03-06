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الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع استهداف المسجد الأقصى

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الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع استهداف المسجد الأقصى
AFP
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حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي.

 

وفي بيان، أكدت الوزارة أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية متطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وطالبت بتدخل دولي وأمريكي لوقفها قبل فوات الأوان.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت منظمات يهودية متطرفة دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

المصدر: "وفا"

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