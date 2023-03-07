عالم أزهري مصري: البراكين والزلازل من علامات الساعة

قال أحد علماء الأزهر في مصر مصطفى عبد السلام، إن البراكين والزلازل والبراكين والفيضانات من علامات الساعة الصغرى، لافتا إلى أن تلك الأمور تحتاج لنظريات علمية ومعلومات موثقة.

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وأكد العالم الأزهري، في تصريحات تليفزيونية، أن الإسلام نهى عن ترويع الآمنين، والزلزال ذكر لكنه لم يحدد وقت بشأن توقيت الحدوث.

وعلق عبد السلام قائلا: ما ينفعش نمشي وراء شائعات، والبراكين والفيضانات والزلزال ليست غضب من الله، وما قيل على منصات التواصل الاجتماعي أمر سيء، والزلازل حدثت وهناك من كان يصلي ومن كان يحضر محاضرة علم.

وأضاف العالم الأزهري: العبد إذا عصا الله استأذنت الأرض والسماء في الخسف بالعاصي، فيقول الله للأرض والسماء كُفا عن عبدي فإنكما لم تخلقاه، فعسى أن يعود إلي ويستغفر، فأغفر له وأبدل سيئاته حسنات.

وينتاب الكثير من الناس الشعور باقتراب يوم القيامة بسبب كثرة الزلازل في الفترة الأخيرة بعد وقوع زلازل في تركيا وسوريا.

وربط العديد من الأشخاص حدوث الزلازل باقتراب الساعة، حيث أكد الكثيرون أنها من علامات الساعة.

المصدر: القاهرة 24