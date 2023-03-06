مصر تنشئ نهرا جديدا (صور)

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن مشروع الدلتا الجديدة وأهميته بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.

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ويتواصل العمل في مشروع الدلتا على شق ترعة "النهر الصناعي" لتوصيل المياه اللازمة لزراعة نحو 2,2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة في الصحراء الغربية.

يجرى الآن استكمال أعمال تنفيذ إنشاء أضخم نهر صناعي في العالم بطول 114 كيلو لاستغلال مياه الصرف الزراعي والجوفية والسطحية في الزراعة بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام، حيث انه من المقرر أن ينتج النهر نحو 10 مليون متر مكعب من المياه.

هذا النهر الصناعي سيضم 22 كيلو مواسير مدفونة تحت الأرض وهي تقوم بنقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها بمحطة الحمام لزراعة 2 مليون و200 ألف فدان بالصحراء الغربية منها مليون فدان، فضلًا عن أن المسار المفتوح للنهر يمتد بطول 92 كيلو متر ، وقد انتهت الدولة من 35 % من الأعمال الإنشائية لمواسير نقل المياه، و65% من أعمال المنطقة المكشوفة.

المصدر: RT