وزير الري المصري يتحدث عن أكبر مشروع زراعي في البلاد

قال وزير الري المصري هاني سويلم، إن مشروع الدلتا الجديدة، يعد مشروعا كبيرا يضاف للرقعة الزراعية في مصر، وهو أكبر مشروع زراعي واعد بالبلاد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح هاني سويلم قائلا: "الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية دائما، وناقش اليوم تطورات مشروع الدلتا الجديدة".

وأضاف سويلم: "مشروع الدلتا الجديدة مشروع كبير يضاف للرقعة الزراعية في مصر"، متابعا: "الدلتا الجديدة أكبر مشروع زراعي في مصر وتزيد مساحتها عن مليوني فدان".

وأكمل: "الرئيس السيسي وجه باستخدام نظم الري الحديثة..المشروعات الجديدة تهدف لخلق فرص عمل للشباب، ومليوني فرصة عمل على الأقل يوفرها مشروع الدلتا الجديدة"، مردفا: "نعمل على استحداث طرق جديدة لترشيد استهلاك المياه".

واستطرد: "أكثر من 10 ملايين مواطن يستفيدون بصورة مباشرة وغير مباشرة من مشروع غرب الدلتا".

المصدر: "صدى البلد"