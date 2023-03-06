مصر.. عضو في "الشيوخ" يشير إلى مقدمات لـ"دولرة" اقتصاد البلاد ويحذر: الجنيه رمز للدولة المصرية

حذر عضو مجلس الشيوخ المصري عبد المنعم سعيد من دولرة الاقتصاد، مؤكدا أن الجنيه رمز للدولة المصرية.

وأوضح عبد المنعم سعيد قائلا: "إن الأصل في مناقشة ما يتعلق بالمصريين في الخارج هو في الداخل المصري، وحينما نكون بحالة اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة داخل مصر، سيكون المصريون في الخارج أصحاب إسهامات قوية".

وأكد أن المصريين في الخارج لا يختلفون عمن هم بالداخل، خصوصا مع التطور الكبير في وسائل التواصل والإعلام، وأن البعض يتعمد متابعة قنوات إعلامية لرصد المفارقات والضحك عليها".

وأضاف سعيد: "النقطة الأساسية متمثلة في ضرورة التحذير من دولرة الاقتصاد المصري..لدي تشكك في أن عرض أمور خاصة بالمصريين في الخارج، كمسألة تسهيلات السيارات الذي أشك في سلامته الدستورية لعدم وجود المساواة، فهناك مقدمات لدولرة الاقتصاد المصري بكل ما يمثله من مخاطر اقتصادية، والجنيه المصري سيظل أحد رموز الدولة المصرية".

من جهته، رد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "هي اختلافات في وجهات النظر، وأحد مسببات معاناة الاقتصاد أن لدينا الكثير من السلع الاستراتيجية الحيوية نقوم باستيرادها من الخارج بالدولار، إذن فالخزانة المصرية في حاجة للدولار، إلا أن يسترد الجنيه المصري عافيته ويقاوم، واعتقد أن ذلك موضوع يصلح كمحور بحث كيفية الحفاظ على الجنيه المصري خلال الفترة القادمة".

وجاء ذلك بعد أن افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، حيث شددت النائبة، في طلب المناقشة العامة، على حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

واعتبرتهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرين على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

المصدر: "الشروق" المصرية