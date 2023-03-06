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الحكومة المصرية تطرح حصتها في أكبر شركة حكومية بالبورصة

مال وأعمال

الحكومة المصرية تطرح حصتها في أكبر شركة حكومية بالبورصة
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تعتزم الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في شركة "المصرية للاتصالات"، كما نقلت اليوم الاثنين وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها.

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تملك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.

ويجذب قطاع الاتصالات المصري اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، حيث أفادت تقارير عدة بتنافس بين "جهاز قطر للاستثمار" و"القابضة" (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في شركة "فودافون مصر".

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "المصرية للاتصالات" الحكومية، و"فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك "المصرية للاتصالات" حصة 45% منها، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية.

المصدر: وكالات

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