وزيرة الهجرة المصرية تحسم الجدل بشأن تحويلات المصريين بالخارج

أكدت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة سها جندي، أن الدولة تهتم بالمصريين بالخارج، مؤكدة أن الحكومة لا تنوي استقطاع أي جزء من تحويلات المصريين في الخارج.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، قالت سها جندي: "تحويلات المصريين في الخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في الداخل أو الخارج".

وتابعت: "سياسة وزارة الهجرة هي تحفيز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق".

وأكملت: "نسعى إلى ربط المواطن المصري في الخارج بأرض الوطن"، مضيفة: "المصري في الداخل أو الخارج هو محور التنمية، ونستهدف أن يعلم المواطن المصري بالخارج أن الدولة المصرية تدعمه".

وأردفت سها جندي: "الدولة توفر كافة أشكال البرامج التي تصب في مصلحة المواطن المصري بالخارج، واستراتيجية عمل وزارة الهجرة ترتبط بالتواصل مع المصري بالخارج".

المصدر: "المصري اليوم"