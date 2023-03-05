مصر.. قاطرات هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات جنحت في القناة

تمكنت قاطرات هيئة قناة السويس من تعويم سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL"، التي تعرضت للجنوح أثناء عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد أوضح أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، بالإضافة إلى انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.



‏وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، وعبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال، وانتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

المصدر: "الشروق" المصرية