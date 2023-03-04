السعودية.. القبض على نائب سفير سابق ونائب قنصل وآخرين بتهم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" القبض على نائب سفير سابق ونائب قنصل وآخرين.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية، لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه" مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر وهم رقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض، وعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض ومستثمر فلسطيني الجنسية.

وتمت الإشارة إلى أنه على ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، حيث أنهم من خلال التحقيقات، أقروا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة السعودية في بنغلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ عشرين مليونا ومئة وثمانين ألف ريال نقدا ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.

وأوضحت "نزاهة" أنه تم القبض على 4 مقيمين بنغلاديشيي الجنسية، أحدهم مالك لمكتب استقدام بموطنه، وزائر بنغلاديشي، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة.

وذكرت أنه على ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية ببنغلادش ونائب السفير سابقا عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة ببنغلادش خالد ناصر عايض القحطاني، لتواطئهم مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.





المصدر: "واس"